Andy Serkis será el nuevo Alfred en la nueva película de Batman

Han encontrado al actor que interpretará al mayordomo Alfred Pennyworth y dicho papel recaerá en Andy Serkis.

Reeves confirmó la noticia vía redes sociales como lo ha venido realizando con todos los demás personajes de su cinta. En el post, junto a un GIF puso el siguiente texto: “¡Y aquí viene #Alfred!”, confirmando la noticia.

Cabe recordar que los últimos en personificar a Alfred en la pantalla grande fueron Michael Caine en la trilogía de Christopher Nolan y Jeremy Irons, quien hizo un buen papel en Batman vs Superman y La Liga de la Justicia.

And here comes #Alfred ! 🦇 pic.twitter.com/Mxds0m6sqa

— Matt Reeves (@mattreevesLA) November 13, 2019