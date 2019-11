Un motivo para dejar atrás a tu ex; pista: es comida gratis.

Si ya no quieres saber nada de tu ex pareja y comenzar de cero, esta promoción podría ser tu incentivo: Un restaurante de la Ciudad de México prometió alitas gratis a los comensales que lleven fotografías de sus ex y las rompan en el lugar.

El restaurante se encuentra en la avenida Tamaulipas 228, colonia Hipódromo Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc.

“BeerStop es un lugar para disfrutar una cerveza, unas alitas y consentirte viendo tu evento deportivo favorito; ya sea con amigos, pareja o inclusive solo, en un ambiente agradable”, de acuerdo con la información de su sitio.

Los usuarios de redes sociales reaccionaron entusiastas ante la promoción; muchos de ellos prometieron que pronto llevarán las fotografías para recibir estas suculentas alitas gratis. La promoción es solo para mayores de 18 años, aplica solamente en el consumo de alimentos y es hasta agotar existencias.