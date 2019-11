Sufrió atentado terrorista

Este fin de semana, la cantante Edith Encalada sufrió un terrible atentado en uno de los vehículos donde se transportaba. Afortunadamente el vehículo se encontraba estacionado a las afueras de una propiedad y la estrella de la música ranchera, su esposo e hija se encontraban fuera del vehículo. El atentado ocurrió a las 3 a.m, según el peritaje, la camioneta estalló gracias a una posible bomba, aunque siguen las investigaciones.

Para Edith, todo esto se debió a una venganza de su enemigo de años, el pederasta Jean Succar Kuri, quien la ha estado amenazando de muerte, a través de sus abogados. Lo cierto es que a pesar de las medidas de protección que tiene la cantante por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en Cancún, otorgadas a la artista desde el traslado del reo federal a la cárcel estatal en Quintana Roo, los terroristas no se detuvieron y cometieron el atentado, tratando con esto, intimidar a Edith y a las otras víctimas de pederastia para que desistan de seguir acusando al criminal. Recordemos que desde que trasladaron a Jean Succar Kuri a Quintana Roo, Edith Encalada ha asistido a las audiencias en donde se encuentra él, en calidad de víctima, escoltada por la policía municipal a la corte.

“Gracias a Dios no hubo heridos, pero estoy aterrada, muy afectada. Esa camioneta que explotaron es un Hammer, pero yo uso más mi auto, pero también la uso mucho para el súper. La camioneta estaba a mi nombre. Me la explotaron, fue el pederasta ese de Jean Succar Kuri y su gente, porque hace cinco días fui a una audiencia del proceso penal que estamos llevando y obvio ahí estaba. Su abogado, Fernando Lechuga, me empezó a decir de cosas, me gritaba ‘cuidado peligro’”.

Continuó. “También me llamaban al hotel en donde estoy y le decían a las recepcionistas que habría un atentado y le colgaban a las recepcionistas, y pues sucedió lo de la camioneta. Rompieron un cristal, echaron gasolina y aventaron algo, pensamos en una bomba. Eso fue lo que ocurrió en la madrugada. Ese infame sujeto quiere cobrar venganza contra mí y por eso me hizo este atentado terrorista”, dijo a Grupo Cantón.