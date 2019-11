Selena Gomez besa a Julia Michaels durante presentación en vivo

Los Ángeles, California.- La cantante Selena Gomez causa conmoción en Twitter luego de darse un beso con su amiga, la también cantante Julia Michaels durante una presentación en vivo.

11 de noviembre: Selena Gomez dándose un beso con Julia Michaels en Los Ángeles, California.pic.twitter.com/ni7gIMf23c — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) November 12, 2019

Como parte de un concierto en el teatro Fonda, las grandes amigas presentaron el tema Anxiety, uan canción donde ambas se sinceran sobre las experiencias de vivir con esa enfermedad.

Michaels forma parte del nuevo álbum de Selena Gomez como co-escritora de Lose You To Love Me y Look At Her Now, los más recientes lanzamientos de Gomez.

Aquí puede te dejamos parte de la presentación:

ES UNA DE MIS CANCIONES FAVORITAS NO PUEDO CREER QUE LA CANTARON EN VIVO Y SELENA ESTABA ASÍ DE HERMOSA. DIOS, SONÓ TAN BIEN, LA EXTRAÑABA ARRIBA DE UN ESCENARIO pic.twitter.com/EHL6IT9sOw — oriana (@SELENAF4NCY_) November 12, 2019

Estuvo acompañada de otro pequeño beso: