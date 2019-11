De muy mal gusto se me hizo que La Chiquis Rivera y Frida Sofía agarraran de pretexto a Lupe Esparza para hacer su show en Los Premios de la Radio, y es que siendo honestos ninguna de las dos tiene la calidad vocal de sus respectivas madres, Jenni Rivera y Alejandra Guzmán, por lo que recurren a escándalos y pleitos de barrio para que volteen a verlas.

Esta publicidad barata que se dan las dos cantantes a través de la redes sociales, donde se dicen hasta de lo que se van a morir, lejos de ayudarlas en sus incipientes carreras, las perjudica, pues díganme qué han hecho musicalmente hablando ¡nada! Ojalá Lupe Esparza, el líder y vocalista de Bronco, no les siga el jueguito a estas dos niñas malcriadas, pues él sí es un señorón de la música grupera y no necesita de chismes baratos para darse a notar.

El 14 de noviembre se va a llevar a cabo la entrega del Latín Grammy en Las Vegas y por primera vez se va a presentar en esos premios el rey de la canción ranchera, Vicente Fernández, quien aceptó ir con la condición de que lo dejen cantar junto a su hijo Alejandro, El Potrillo, y su nieto Alex Fernández, El Heredero, presentación que será histórica.

El intérprete de Por tu maldito amor quiere impulsar la carrera de su nieto Alex y va a utilizar los reflectores que tiene este evento a nivel internacional para hacerlo, pues todo mundo hablará de esto. Su idea es posicionarlo a como dé lugar en el gusto del público y recuperar el mercado que perdieron los Fernández por la locuras de El Potrillo de andar experimentando en el pop, cuando lo suyo es el mariachi.

Ya para despedirme les cuento que entrevisté a un chavito llamado Pelu Rampin, quien es hijo de Sergio Ramírez, líder del grupo Los Bybys, y algo trae el muchachito, pues con un solo tema llamado Chica peligrosa, a ritmo de cumbia, ya comenzó a hacer ruido, de tal manera que Germán y Domingo Chávez, los jerarcas de la disquera Remex, lo firmaron en exclusiva.

Hace mucho que la música grupera no tiene una figura juvenil y Pelucas, como le dicen de cariño a Rampin, trae esa chispa que se requiere para triunfar, pues desde los 12 años está metido en la música y toca la batería, la guitarra y las congas. No me crean, pero ya están cocinando que Pelu grabe a dueto con Edwin Luna y Arturo Jaimes y Los Cantantes, nomás pa´que se den un quemón. Escríbanme a bastagrupera@gmail.com