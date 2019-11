¡Patroncitos!

HAY MÁS SOBRE LEDA CORAL QUE EFECTIVAMENTE ES…

…la secre de SAMIRA quienes están ubicadas en el piso 4 De la Torre Ejecutiva de Marina Nacional, ya que suena impreciso eso de la Torre Negra que antes tenía PEMEX rentada en la avenida Ejército Nacional… LEDA CORAL acaba de aplicar la estructura en PEMEX beneficiando a quienes parece son más que sus amigos… Siendo que ahora casualmente ascendieron a subgerentes muy cercanos a ella y se dice en pasillos que la relación es más que de amistad… Ya antes circuló un correo donde acusan a esta señora de acosar sexualmente a otros subordinados de sus áreas pero no ha pasado nada porque la señora es “protegida” del subdirector de Abastecimento… Igual muy cercanos… Después del caso NÚÑEZ –igualmente denunciado por acoso ante la Función Pública por varias subordinadas y quien me dice sigue despachando aún y cuando se le iba a relevar- tal parece que en DOPA las pasiones están álgidas… Deberían abundar en las promociones que ha hecho de personal de Nivel 37 ahora a subgerentes y que son de reciente ingreso y nada de experiencia pero los avala la “amistad” tan cercana con LEDA CORAL… También con el tema de las movilizaciones a Ciudad del Carmen, Campeche, que además de arbitrarias y sin las correspondientes condiciones que por ley corresponden LEDA CORAL no recibe al personal para poder expresar las razones para no aceptar la movilización… Hay muchas cosas muy raras y oscuras en la gestión de esta dizque funcionaria… Deberían ahondar más en todo lo que hace en cuestiones de recursos humanos y de relación con los proveedores, tal como se indica, ya que tiene a sus favoritos para incluirlos “por instrucciones” en los contratos que dependen de su área… Habrá más.