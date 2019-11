Laura Zapata llama “gorda traicionera” a senadora de Morena

Ciudad de México.- Laura Zapata arremete contra la senadora de Morena, Citlalli Hernández, a través de Twitter luego de la polémica discusión por el tema del asilo político a Evo Morales en México.

“Cállate gorda traicionera”, escribió la actriz atacando a la militante de Morena por escribir en su cuenta #BienvenidoEvo.

Por su parte, la legisladora no tardo en responder de manera diplomática a la también conductora, al ser atacada por su imagen.

“Si de lo único que puede hablar es de mi físico y eso le hace sentir mejor consigo misma, adelante”, aseveró Citlalli Hernández.

Laura Zapata respondido a ser tendencia en Twitter asegurando que los ataques hacía su persona de deben a los “bots” en el país.

Buenos días, no a todos… a los bots no !!! Que tal ??? Queriendo hacer pedazos a una mexicana por un corrupto que huye de su país al que puso casi en la ruina y es invitado a esconderse en México, el huésped de @lopezobrador_ pero que creen me rio y me carcajeo. Síganle dando. pic.twitter.com/tqocB3zYPi

— Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) November 12, 2019