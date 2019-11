Horóscopos para este MIÉRCOLES 13 de noviembre

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna menguante en Tauro, usa una veladora dorada para activar los ingresos de dinero.

ARIES

(marzo21/abril20)

Alcanzas a sentirte pleno y satisfecho por tus logros, el estado de armonía y tranquilidad te invaden. Siente como logra resolver cualquier conflicto gracias a las capacidades emocionales y de razonamiento. No dudes en hacer negocios te van a dejar mucho dinero.

TAURO

(abril21/mayo21)

El universo impacta de manera sorprendente nuevas actividades saliendo de la rutina, un mayor dinamismo y aventura atrás y felicidad. Escucha tu corazón el sabrá cómo expresar lo que sientes. Demuestra los lazos de amistad compartiendo buenos momentos.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

Sin ir a mayores ingresos siendo esfuerzo y dedicación en el ámbito laboral. Muestra el lado seductor que atraerá a la persona que tanto te interesa con seguridad. Tu lado carismático hace que logres nuevas amistades. Cuidado con lo que vas a comer, puedes sufrir una indigestión.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Han de sacarte de quicio por algunos comentarios que sólo buscan hacerte enojar. La mala suerte se genera por un karma que viene arrastrando del pasado. Libérate de las perturbaciones concentrando tu atención en el presente. Es momento de triunfar demostrando tu talento.

LEO

(julio23/agosto22)

Déjate llevar por el momento más romántico y disfruta de esa buena compañía con la persona indicada. Se concreta una oferta laboral donde te sentirás a gusto. Ser diplomático saber actuar de una manera precisa y adecuada para sobrellevar a tus compañeros. Escuche tu interior y emprende nuevos horizontes.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Saturno influye dentro de tu personalidad más alegre y divertida pasarás momentos muy relajado. Tome en cuenta los gastos y administra bien tu dinero para seguir. Sentirás situaciones plenas gracias a tus triunfos. Demuestra el lado más humano haciendo una acción bondadosa.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

Una oportunidad para crecer y colocarte en una posición privilegiada no podrás dejarla pasar te colocará en una posición exitosa. Pasa por alto alguna algunos sucesos que sólo busca intolerar y hacerte pasar un mal rato relajarte y retomar el lado más sereno.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Déjate llevar por la intuición que te conduce a un panorama de bienestar y abundancia. Te encuentras en un momento clave para encontrar a la persona con la cual sentirás una sensación de enamoramiento.No dudes de tus capacidades y demuestra que eres responsable ahora que tienes una carga de trabajo.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Decreta con seguridad al universo un deseo que te va a ser cumplido sólo si tienes fe. Replantea La estrategia de trabajo que estás tomando para corregir y perfeccionar las técnicas laborales. Serás el centro de atención de tus amistades por tu magnetismo y tu carisma

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

Concluirás actividades con estrés y cansancio buscar la manera de descansar adecuadamente para recuperar energía y vitalidad. No te involucres en asuntos que no te corresponde no podrá salir afectado e inclusive pero podrás perder tu trabajo. Un malentendido pondrá en juego tu relación de pareja.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Un chisme te podrá hacer enojar no te enredes, oídos sordos. Cautivado con tu lado más atractivo a la persona que te interesa te va a corresponder. Será el momento clave para emprender tus proyectos. Con facilidad terminas los pendientes.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

Algunos asuntos son de suma importancia, medita cuál es son las prioridades y pon más acción. Tu actitud será pieza clave para abrirte camino. Concluye con éxito en tu jornada generando rivalidad de adversarios y contrincantes.