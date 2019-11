Golpe en Bolivia impacta en México

EL CHAPUCERO

NACHO RODRÍGUEZ

LA DIFERENCIA ENTRE VENEZUELA Y BOLIVIA Y POR LA RAZÓN QUE…

…Evo Morales renunció y Maduro se ha podido sostener en el poder es por la lealtad de las fuerzas armadas. Ahora resulta claro de que a pesar que estuvo 14 años en el poder, Evo Morales se interesó poco o nada en la lealtad del ejército boliviano, y en la crisis por las polémicas elecciones presidenciales, la CIA, la OEA y la derecha latinoamericana no les fue tan difícil convencerlos de rebelarse contra su comandante en jefe. En cambio, tal vez por el origen del chavismo que tenía como figura central a un militar Hugo Chávez, en Venezuela la lealtad de las FFAA a Maduro ha impedido todos los intentos golpistas internos y de EU. Esta es la lección que debe aprender AMLO. Ante el golpe de Estado en Bolivia, en México la derecha se esperanzó de que aquí en el país puede suceder lo mismo. Las expresiones del panismo celebrando el golpe en Bolivia deja más que claro la estrategia para regresar al poder: tumbar a AMLO con un golpe de Estado. Si ya funcionó en Bolivia, ¡pues porqué no en México! Vaya, tan adelantados están en esta estrategia golpista, que ya varios generales retirados se encontraban mandando mensajes peligrosos precisamente de esto: la insurrección militar en contra del presidente mexicano. En la estrategia golpista, poco o nada importa el apoyo popular, como lo estamos viendo en el caso de Bolivia, sino la fuerza de las armas, o más bien dicho, quién las controla. Para Evo, una vez que salieron las FFAA del país para pedirle su renuncia, en ese momento su destino quedó sentenciado. Las fuerzas armadas son leales a AMLO y cualquier intento golpista de derecha quedará en mero sueño guajiro. El Presidente debe aplastar de inmediato cualquier insurrección interna en el Ejército y la Marina, como la que algunos generales quieren liderar. No puede AMLO dar espacio a “debates de opinión” al interior de las FFAA, sino mantener ultra leales, que sí o sí apoyen la 4T.