Galilea Montijo estalla contra revista tras rumores sobre divorcio

Tras una serie de chismes desafortunados que decían que Galilea Montijo estaba pasando por un problema matrimonial y que esto le podría llevar al divorcio con su esposo, Fernando Reina, la guapa jalisciense aclaró de una vez por todas en el programa HOY, que nada es verdad, pues ella sigue felizmente casada con su actual pareja y que se ausentó de la conducción por varias razones: Se le murió su cuñada, luego la conductora fue operada de la matriz y el otro motivo, fue la primera comunión de su hijo.

“Me tomé unos días de descanso y pues eso es lo triste, que tenga yo que explicar que me ausenté porque me operaron la matriz. También dijeron que me estaba divorciando y que estaba separada, eso no es cierto… Y si lo mantengo qué chin… muy mi dinero. La verdad ya dicen unas cosas que ya son de risa, al que escriba eso en esa revista está muy mal. Y a hora que ya se dan el lujo de hacer dibujos, es una desfachatez”, dijo la conductora.

La presentadora comenzó su explicación diciendo que pidió permiso a Magda Rodríguez para aclarar los comentarios que han girado en torno a ella, pues además tenía dos semanas de vacaciones y una serie de hechos que la llevaron a distanciarse del programa.

Uno de estos hechos que la marcaron fue que en esos días falleció su cuñada y estaban muy tristes porque era una mujer de 46 años atrapada en un cuerpo de niña de 10. Reveló que padecía parálisis cerebral desde que nació y el deceso obligó a la famosa a estar con su familia.

Respecto a los comentarios sobre que andaba en Nueva York gastando su dinero en cirugías, exclamó que entonces le regresaran su dinero, “porque yo la cara me la veo igual”. Esa historia la llevó a revelar algo bastante íntimo para ella, como que se operó un problema que tuvo en la matriz, razón por la cual tuvo que reposar.