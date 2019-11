Resultó ser prepotente

Enrique Pérez Jaramillo, repartidor de comida rápida en la zona de Polanco y Palmas de la CDMX compartió en exclusiva para Grupo Cantón que hace unos días fue a entregar un helado a una zona residencial, en donde se llevó la gran sorpresa de que los compradores resultaron ser los hijos del Potrillo, Camila y Alex Fernández.

“Yo trabajo en una empresa en la que damos el servicio de entregar de comida rápida, entonces me mandaron a entregar un helado que costaba 200 pesos, pero en la heladería no tenía un contenedor para que se guardará frío. Lo que pasó es que cuando yo entregué el helado llegó un tanto derretido, pero todo fue porque cuando yo llegué a la zona residencial de Palmas, en donde tenía que entregar mi pedido, me pusieron muchas trabas para pasar”.

Continuó. “Cuando por fin entregué el helado, ella, Camila se llama, me dijo, ‘Ya no quiero ni madr…, yo no pedí malteada’. Ya después se acercó el hermano. Ella estaba grosera, quejándose y me humillaba, me dijo ‘Eres un pobre muerto de hambre’, pero el hermano buena onda me dijo ‘¿cuánto es?’ y me dio 250 pesos y me dijo ya déjalo así”.