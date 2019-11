Quieren hacer justicia por propia mano

CHALCO, EDOMEX.- Vecinos del poblado de San Marcos Huixtoco se encuentran indignados por el crimen de una menor de alrededor de 2 años de edad, la cual fue encontrada muerta entre la maleza.

La pequeñita estaba envuelta en unas cobijas y vestía un pantalón de color rosa y una playera de manga larga blanca; se encontraba descalza, sin embargo, no presentaba huellas de violencia, por lo que vecinos que hicieron el hallazgo por un momento pensaron que estaba durmiendo.

De inmediato los curiosos se dieron cuenta que la menor no era de su comunidad, pues casi todos se conocen y no había reporte de alguna niña desaparecida, por lo que de inmediato dieron aviso a la policía.

“Quién pudo haberle hecho daño a este pobre angelito; seguro la mataron en otro lado y la vinieron a tirar, pero si agarramos a esos desalmados los vamos a linchar, porque ya estamos hartos de que nos vengan a tirar cuerpos en esta zona; ya no hay seguridad, no respetan ni a los niños esos malnacidos”, advertía visiblemente consternada Lucila “N”, vecina de esta zona.

Culparon a las autoridades de la inseguridad que se vive en todo el municipio y exigieron el esclarecimiento del caso, de lo contrario saldrán a bloquear carreteras para que les brinden seguridad, pues temen que esto sea obra del algún sicópata y sus hijos corren peligro.

“Esto no puede ser más que obra de un loco y nosotros no podemos exponer a nuestros hijos. ¿Dónde están los padres de la niñita muerta? ¿Por qué no reportaron su desaparición?”, se preguntaba otra de las vecinas.

BUSCAN IDENTIFICARLA

Se dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya había identificado a la víctima que y se trata de una niña de dos años 10 meses de edad, que habitaba en la Zona Oriente de la entidad.

Sin embargo, los agentes ministeriales encargados de las investigaciones emitieron una ficha para que vecinos de Chalco y municipios aledaños ayuden a identificarla; inclusive, si alguien conoce a sus familiares que lo reporten de inmediato, pues es muy extraño que no hayan levantado denuncia alguna por la desaparición de la pequeña y por ello no se emitió Boletín de Urgencia o Alerta Amber para su localización.

Hasta el cierre de estas líneas el móvil del crimen de la menor sigue siendo un misterio, por lo que se espera que en las próximas horas la FGJEM tenga algún avance en las investigaciones y se establezca si los padres o algún otro familiar están involucrados en los horrendos acontecimientos.