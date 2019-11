Periodistas no tienen derecho a mentir

Entrevista que hace el periodista Leo Zuckermann, al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en la que el político habla de Andrés Manuel López Obrador; y su relación con los medios comunicación ecuatorianos.

LEO ZUCKERMANN: Déjeme preguntarle, López Obrador en México, ¿cómo ve, es un cambio importante?

RAFAEL CORREA: Por supuesto, que es muy importante, pero no le pidan hacer todo y en menos de un año, repito, ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder, yo creo que López Obrador es una gran esperanza, no sólo para México, sino para toda América Latina.

LEO ZUCKERMANN: Estaba viendo las estadísticas, lo que usted logró bajar los homicidios por cada 100 mil habitantes, porque aquí estamos al revés, vamos creciendo y creciendo, tenemos un gobierno de izquierda que dice que también se va a solucionar esto con la política social, ya lleva casi un año el presidente López Obrador y la violencia está peor que nunca.

RAFAEL CORREA: No, en un año no se puede hacer nada, ni en 10 años se puede hacer mucho, no se puede hacer todo, los procesos de desarrollo más rápido, como Singapur, Corea del Sur, sin democracia, con regímenes muy fuertes, tomaron 25, 30 años en circunstancias totalmente diferentes, con un ambiente político muy favorable, con la guerra fría, etcétera.

LEO ZUCKERMANN: Déjeme preguntarle sobre su relación con los medios de comunicación, sé que fue problemática, por ponerle un adjetivo ¿qué pasó que pasó con usted y los medios de comunicación, por qué se pelearon?

RAFAEL CORREA: No es tan simple el asunto, no son medios de comunicación, son medios de manipulación, son los guardianes del status quo, no nos equivoquemos, en Ecuador y en gran parte de América Latina, esos medios pertenecen a una élite que siempre han dominado, y van a tratar de destruir a cualquier gobierno que intente cambiar las cosas, son los guardianes del status quo.

Pero también caen en una gran inconsistencia, yo creo que ningún periodista tiene derecho a mentir a manipular en nombre de la libertad de expresión, pero además están asumiendo un rol político, pero no quieren aceptar respuestas políticas, ellos le pueden decir todos los días al presidente inepto, ladrón o corrupto y usted no le puede decir incompetente porque está atentando contra la libertad de expresión, que ya se bajen de esa nube rosa, si asumen un rol político, que sepan soportar respuestas políticas.

LEO ZUCKERMANN: ¿Bueno, no es papel de los medios de comunicación, de la prensa en particular criticar al poder?

RAFAEL CORREA: Y quién está contra eso, la crítica inteligente como la suya bienvenida, pero no critican mienten o sea, no porque sea opinión puede ser en base de hechos inventados, entonces yo estoy contra el gobierno de Lenín Moreno porque es un corrupto y tiene cuentas en Suiza, bueno demuestre las cuentas en Suiza, eso no es una opinión, eso es calumnia. La verdad nos hará libres, América Latina es muy tolerante con la mentira, es una gran diferencia con el mundo anglosajón, y nuestra prensa miente y no podemos permitirlo.

LEO ZUCKERMANN: ¿Entonces que tiene que hacer el gobierno al respecto?

RAFAEL CORREA: Desde un punto de vista democrático, es un problema complejo, el más importante que enfrentan los movimientos progresistas y la propia democracia, porque una buena prensa es vital para la democracia, una mala prensa es letal para esa misma democracia, los medios nos han robado la democracia. El sistema que tenemos actualmente, es un sistema de equilibrio de poderes, Mostiqueu, 240 años, cuál es el contrapoder de ese poder inmenso que se llama poder mediático, algo anda mal ahí y cuando hay un contrapoder, se requiere control social de ese poder…

LEO ZUCKERMANN: Pero tiene más poder el Estado, tiene más poder un Presidente, que es el jefe de Estado, que cualquier medio de comunicación.

RAFAEL CORREA: De ninguna manera, es otro gran error, ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder, el poder real sigue en lo que se llama factores reales del poder, encabezados por el poder mediático, no es el único: poder económico, poder militar, poder religioso; pero para mí el más importante el poder mediático, poder sin contra poder y nuestras democracias se han convertido en democracias mediatizadas. No importa lo que ustedes digan en las campañas, es lo que vio en los titulares y eso no es democracia..

LEO ZUCKERMANN: Ahora, déjeme me voy al caso cubano, por ejemplo; comunista, socialistas; pues ahí no hay prensa, no hay libertad, ahí no se puede criticar al gobierno.

RAFAEL CORREA: Bueno sí hay prensa, pero tal vez sí tenga razón, no se puede criticar, pero no significa que la solución sea el otro extremo, que porque son empresas privadas con fines de lucro, en nombre de la libertad de expresión puedan difamar, engañar, manipular, insisto, nos roban la democracia, y van a boicotear cualquier proceso de cambio porque todo está en función de mantener el estatus quo, vas a ver a quién pertenecen los medios de comunicación aquí en América Latina.

LEO ZUCKERMANN: Pero entonces ¿hay que censurarlos, cuál es la solución.

RAFAEL CORREA: De ninguna manera, me encanta este tema, yo creo que la solución, pasa por el cambio en el sistema de propiedad; no nos engañemos desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Si por definición son negocios privados con fines de lucro, y hay un conflicto entre el derecho de los ciudadanos a ser informados, y el lucro de esa empresa, qué va a prevalecer, por definición el lucro, ahora no son tan rentables los medios de comunicación, el lucro viene a través del poder, tienen poder, buscan ese poder, en consecuencia hay que cambiar las formas de propiedad, debe haber más medios públicos -no significa medios gubernamentales-, controlados por los ciudadanos, ser más medios comunitarios llamados así en Ecuador.