Neoliberalismo y prensa, boicotean a López Obrador

“Andrés Manuel López Obrador en México es un cambio importante, no le pidan hacer todo y en menos de un año. El actual presidente, es una gran esperanza no sólo para México sino para toda América Latina”, comentó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, en una entrevista realizada por el periodista Leo Zuckerman.

El exmandatario del país ecuatoriano, agregó que “la prensa le puede decir todos los días inepto, ladrón, corrupto, y usted no puede contestarle incompetente porque está atentando en contra de la libertad expresión. Que se bajen de esa nube de rosas si asumen un rol político que sepan aceptar respuestas políticas”.

También señaló que la critica inteligente, es bienvenida pero que actualmente la prensa no critica, miente. Ya que en un año no se puede hacer nada, ni en 10 años. “Los procesos más rápidos como en Singapur, Corea del Sur, se han llevado 25, 30 años, y eso sin democracia”, advirtió.

Rafael Correa, afirmó: “No hay mejor política de seguridad que el desarrollo humano. No se equivoquen primero la seguridad no es esfuerzo sólo del gobierno. Segundo no es de más policías no es de más armas, no es de más cárceles, viene de más desarrollo humano, viene de más inclusión viene de más equidad, viene de más igualdad de oportunidades”.

“En Ecuador los problemas no son medios de comunicación, son medios de manipulación porque son guardianes del statu quo, son medios de manipulación. En Ecuador y en otras partes de América Latina pertenecen una élite que siempre nos han dominado. Han tratado de destruir a cualquier gobierno que intenta cambiar las cosas… Son los guardianes del statu quo”, dijo el exmandatario.

Quien también reiteró: “Ningún periodista tiene derecho a mentir, engañar en nombre de la libertad de expresión. Están asumiendo un rol político pero no quieren aceptar respuestas políticas.

Ellos le pueden decir todos los días al Presidente ladrón, corrupto, pero usted no puede decirles incompetentes porque está atentando en contra de la libertad expresión”.

Rafael Correa, sostuvo que se bajen de esa nube de rosas si aceptan entrar a un rol político, que acepten respuestas políticas. “La crítica inteligente bienvenida pero no critican, mienten, calumnian. No muestran pruebas… La verdad nos hará libres”, enfatizó en la entrevista.

“América latina es muy tolerante con la mentira y nuestra prensa miente y no podemos permitirlo. Una buena prensa es vital para la democracia una mala prensa es letal para la democracia”, advirtió el exmandatario.

Quien a su vez, agregó: “Los medios nos han robado la democracia. ¿Cuál es el contrapoder de ese poder inmenso Que se llama el poder mediático?, Ganar elecciones en América Latina no es ganar el poder”.

Por lo que explicó que el poder real sigue en lo que se llama el factor real de poder encabezado por el poder mediático, poder militar, poder religioso y poder económico. “Pero para mí el más importante, es el poder mediático el poder sin contrapoder”, señaló el exmandatario.

“En Cuba no se puede criticar, pero no significa que la solución sea el otro extremo. Que porque sean empresas privadas con fines de lucro en nombre de la libertad expresión puedan difamar y engañar”, afirmó.

El expresidente de Ecuador Rafael Correa, insistió que ” roban la democracia y van a boicotear cualquier intento de cambio porque todo está en función de mantener el statu quo. Basta ver a quién pertenecen los medios de comunicación en América latina.

¿Entonces hay que censurarlos?, ¡De ninguna manera!”, finaliza Así es, como terminó hablando de los cambios en el continente