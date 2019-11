Las lagunas en la ley o cómo tratar de “escapar” de prisión

Muchos prisioneros pasan toda una vida dentro de las celdas por lo crimenes que cometieron, pero, ¿Qué pasa cuando uno de estos presos muere y es “reanimado”? Pues esta cuestión la puso a tela de juicio Benjamin Schreiber, quien fue sentenciado en 1997 a pasar toda su vida en prisión por homicidio doloso.

An Iowa inmate serving a life sentence says he should be a free man after he became ill, momentarily died, and had to be revived at the hospital. But the courts are having none of it. https://t.co/jdAFUk0w9b

— CNN (@CNN) November 8, 2019