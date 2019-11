“ME FALTA UN GALÁN PERO SOY DESCONFIADA PORQUE EMPIEZAN MUY ESPLÉNDIDOS Y TERMINAN: -PRÉSTAME DINERO Y PRÉSTAME TU CAMIONETA-” LA WANDERS, YERED LICONA

YERED LICONA,“LA WANDERS”: ¿TIENES 3 HIJAS, RABJA, GRECIA Y LA BEBÉ, CUÁL ES TU SUEÑO?

“Mi sueño es ser ama de casa, atender a mi marido, a mis hijos, dejar de trabajar y de desvelarme porque mis shows empiezan a partir de las 12 de la noche y casi ni duermo, pero no estoy enamorada ni tengo novio.”

¿AHORA VIAJANDO CON RADAMÉS, SE HAN ECHADO UN REMEMBER?

“No ahorita no, él está en su terapia y es muy aferrado y disciplinado, pienso que si se sale del carril, se cae y no lo provoco para que siga en buen camino pues es muy papá, muy buen actor y comediante y no creo regresar con él como pareja, pasaron demasiadas cosas pero estamos muy bien por la niña, me cuida, es excelente persona cuando no toma. Me gusta mucho Andrés García, lo adoro, pero creo que termina y vuelve siempre con su esposa.”

¿TE DA TERROR METER A UN NUEVO NOVIO A TU CASA CON DOS HIJAS?

“Me falta un galán pero soy desconfiada para ligar y me buscan, en un restaurante me dicen: -ya te pagaron la cuenta o me mandan rosas-. Empiezan muy espléndidos y terminan que no tienen en qué caerse muertos: -Préstame dinero, préstame tu camioneta-. Yo busco algo estable y serio, formar una familia y soy muy paranoica con mis hijas y por eso tampoco he tenido pareja, mi mamá me cuida a mi grande cuando voy a trabajar y Radamés se encarga de la pequeña, inclusive Grecia se ha llegado a quedar con él porque lo conoce desde los 4 años y le tengo mucha confianza, no le dice papá pero oye sus consejos y también me cuida a la bebita pero meter a otro hombre en mi casa es muy difícil”.

¿TU HIJA GRECIA, LA MAYOR DE LAS TRES, TIENE NOVIO?

“Anda en la rebeldía, quiere salir en short y llegar a media noche y con lo paranoica que soy, cuando me desobedece la castigo, le quito el celular, que es lo que más le duele y es lo peor que le puedo hacer y no la dejo salir y le doy con la chancla en las pompas, porque a mí así me corrigieron, muchos dicen que no hay que pegarles pero se ha perdido la educación, el respeto, la moral y no quiero eso para mis hijas”.

¿QUÉ DICE RADAMÉS SI LE PEGAS A SU HIJA CON LA CHANCLA?

“A ella no porque la controlo mucho con su papá, con decirle le voy a hablar a Radamés porque él si la castiga, le quita la tele, yo soy más mamá barco, me llora y le prendo la tele o le devuelvo el celular, pero si Radamés dice no, es no y hasta se enoja conmigo si le quito el castigo y me dice que todas parecemos sus hijas y no yo la mamá de ella”.