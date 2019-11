Precavido AMLO sobre Tren Maya; no quiero dejar obra a medias, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el pueblo a través de las consultas, no los grupos de intereses creados, decidirá si se realiza o no el Tren Maya, sobre el cual actúa de manera precavida pues no desea dejar una obra inconclusa y tirar el dinero ante eventuales acciones de la “oposición conservadora”.

“No quisiera yo, se los digo así con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra (del Tren Maya) y que no la terminemos en tres años, y que termine yo mi gobierno y quede esa obra a medias”, subrayó López Obrador.

“¿Qué decía Juárez? Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho y así vamos a actuar. Si la gente dice vamos, vamos; si la gente dice no, no vamos; pero que sea el pueblo el que decida, no los grupos de intereses creados”, enfatizó.

No obstante, durante su mensaje pidió que para “medirle el agua a los camotes” las personas que consideraran que sí debe de hacerse el Tren Maya levantaran la mano, a lo que prácticamente todos los asistentes al Diálogo con el Pueblo Maya Peninsular y Población Indígena Migrante en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, alzaron los brazos.