Pasará navidad con sus papás

Like

Pese a que hace unos días la actriz mexicana Kate del Castillo fue desalojada de su casa en Los Ángeles, ante la voracidad y rapidez con la que se extendían los incendios forestales en California, Estados Unidos, resulta que La ingobernable y su familia pasarán la navidad en su casa, allá en la Unión Americana. Así lo confirmó en exclsuiva para Grupo Cantón el primer actor y padre de Kate, Don Eric del Castillo.

“Ya estamos listos para pasar la navidad con Kate allá en su casa de Los Ángeles, pensamos irnos desde el 17 de noviembre y llegaremos hasta el otro años, yo creo que una vez que pasemos el 6 de enero. La verdad que estoy muy contento, no le puedo pedir más a la vida, estoy nuevamente con mi familia completa y eso es de agradecerse”.

Don Eric compartió que esta fiestas decembrina son para perder la dieta. “A mi me gusta cenar de todo en esos días, lo mismo me aviento un pozole que un pavo, lo que me gusta mucho son los romeros al igual a que a mi esposa”.