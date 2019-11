Entrevista con… el músico Marc Martel

Like

EMILIANO GALLEGOS

El 7 de noviembre tuve la oportunidad de tener unos cuantos minutos con el increíble cantante canadiense Marc Martel, quien respondió algunas preguntas y nos dio una pequeña muestra de lo que está por venir en su gira en México en el 2020

¿QUÉ PIENSAS DE TU VOZ?

Al principio respondió que realmente nadie le había preguntado algo así, no estaba seguro de que pensaba en ese momento, contestó que lo que más le gustaba de su voz era su registro, el cual con las canciones de Queen, debe llegar muy agudo y eso le encanta. Explicó que está intentando ampliar su registro vocal a zonas más graves, no tan cómodas para el

¿QUÉ CONSEJO LE DARÍAS A JÓVENES MÚSICOS QUE VAN EMPEZANDO EN EL MEDIO?

Marc, bromeando y sarcástico, nos dice que no lo intenten. El empezó con su banda tocando en todos lugares posibles y subiendo videos a internet, cuando apenas comenzaba, él no creyó que llegaría al punto donde está ahora y está seguro que tienes que hacer las cosas que amas y continuar trabajando para ser exitoso.

¿QUÉ EXPERIENCIA HAS TENIDO CON LOS MIEMBROS DE TU BANDA CUANDO NO CONGENIAN LAS IDEAS?

Asegura Marc que trabajar con músicos y muchas diferentes ideas es difícil, no siempre estarán de acuerdo todas las cabezas y si realmente no te funciona alguna persona, siempre es bueno probar con un nuevo enfoque, en este caso buscar a alguien mas.

Cuando se trata de bandas y músicos, no solo debes tener una buena relación de amistad, sino que también una conexión musical con la que te puedas entender. Marc cree que no debe haber un “líder” en una banda y que la misma no debe ser una dictadura, todos deben trabajar juntos para hacer lo que les gusta y mantener su interés y amor por la música.

Después de que el señor Martel nos explicará un poco sobre su próxima gira en 2020 nos dio una pequeña muestra de lo que se viene.

Marc tomo su micrófono y empezó a tocar algunos éxitos de Queen como “Bohemian Rhapsody” y “Love Of My Life”. Es un artista auténtico.