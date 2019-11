Ni llamados a misa ni mentadas

MAESTRO, AMLO RESPALDA A DURAZO Y LO VE “FORTACHÓN” Y CON ÁNIMO

Muchos lo vemos golpeado y endeble, pero ojalá que haya aprendido la lección. Obrador dijo que aquí hay capacidad para investigar el caso LeBarón, porque no hay intereses de por medio. -Que pronto se haga justicia porque una familia agraviada merece atención, tanta sangre derramada deja una herida que tarda mucho en cicatrizar. Don Andrés comentó que la CNDH ya no será simulación ni alcahuete del régimen. -Los exhortos de ese y otros organismos autónomos han sido como llamados a misa en los últimos tiempos, o mentadas de madre que nadie acata. Rosario Piedra Ibarra indicó que no va a titubear ante violaciones a derechos humanos al frente del órgano autónomo. -Nunca más un Tlatelolco, San Cosme, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Ocosingo, Nochistlán, San Fernando, Ayotzinapa, Bavispe y otras masacres impunes. Un juez ordenó aprehender a Manuel Barreiro, exoperador de Ricardo Anaya, por lavado de dinero. -De comprobarse la acusación, Canayita se verá en problemas para justificar los recursos a su campaña presidencial y a sus negocios en el estado de Querétaro. El embajador de USA ante la UE, Gordon Sondland, citó que sí se condicionó la ayuda militar a Ucrania si Kiev investigaba a Biden. -Otra rayita más al elefante güero que se tambalea antes de llegar a la pista y comenzar la carrera por la reelección.