¡Manto corruptor! (2)

JUERTA MADRE EMBARRADA POR ARMADORA TABASQUEÑA

Me señalan que hay una empresa corrupta en Tabasco, muy mala en la construcción… Uno de los involucrados en dos obras que participó con ellos dejaron mucho que desear en los trabajos: El HOSPITAL PEMEX EN CAMPECHE ,y la BASE SHLUMBERGER en Villahermosa, a grado tal que tuvo que salirse porque era una mafia, -o trabajabas como ellos como querían o no te dejaban-, por lo que cual sería su sorpresa al enterarse que HUERTA MADRE/VAN OORD está participando en la refinería y en el relleno, y que se está inundando…

Lo cierto es que aún no acaban el nivel de la plataforma, y por eso ha presentado algunos encharcamientos…

Lo ideal era no haber usado arena en vez de tepetate, ya que la arena no compacta, la arena es solo para confinar…La empresa en cuestión es ARMADORA TABASQUEÑA igual de SANTANDREU, con obras que dejó inconclusas o que no cumplió en tiempo y demandas… Sería bueno que los organismos reguladores investigar que laboratorio de mecánica de suelos contrató HUERTA MADRE que debió dar el procedimiento para el relleno y además supervisar estos trabajos que serían responsabilidad de HUERTA MADRE… Habrá más.