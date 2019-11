Rocío Banquells, el Coque, Pancho Céspedes, y más…

¡Que semanita tan movida! Nos fuimos a ver a Pancho Céspedes y Manzanero, al Lunario. ¡Gran show! Además de volvernos más románticos, me reencontré con Rosy Arango, una cantante que ustedes tienen que ver. Interpretó a “La Llorona” como una Diosa y los duetos que hizo con Pancho y Manzanero, fueron increíbles.

Al terminar la presentación nos fuimos al camerino de Pancho y ahí estuvimos echando relajo con Michelle Vieth, Francisco Gattorno y hasta con Franco, quien también era invitado de Céspedes. Entre cubanos no se nos entendía nada, caray. Por suerte mi marido y la Vieth, ya medio hablan caribeño. Estuvimos recordando los tiempos de Cantando por un sueño donde Pancho fue maestro de Rocío Banquells. Por cierto, al día siguiente, de invitada, vino a nuestro programa de tv, la Banquells. Ahí me contó ilusionada que el 15 de noviembre presenta “Ocrilú” en el Metropólitan. A Hugo Mejuto se le ocurrió producirle con show junto a 6 dragas. La Banquells reconoció que tendrá que ensayar y aprenderse muy bien los pasos, pues las artistas que la acompañan tienen un gran talento. “Y que gane la mejor “, me aseguró. Esto por Supuesto, me lo dijo en tono de broma. Si alguien es una estrella con talento, es Rocío.

Continuamos con estrellas, Samo, se integró al panel de Cuidate de la cámara. Ya más tranquilo después del robo que sufrió, está haciendo sus pininos en la conducción y vaya que lo hizo bien. En su programa debut llegó el Coque de invitado y bueno, yo me sentía en las nubes. Qué gran bendición es trabajar con amigos y más, cuando estos aman lo que hacen.

Con el Coque siempre son puras risas y nunca pierde oportunidad de regalarme algún consejo. Ya nos invitó al Lunario el 16 y nos estamos organizamos para caerle. ¡A gozar que el mundo se va a acabar! El Coque se ha vuelto el Rey del lunario. A cada rato invita a la bohemia al público y siempre siempre, tiene lleno total. Ya lleva 16 fechas consecutivas y todas, sold out. Ahí está, no hay que hacer escándalos ni andar en el chanchullo para llenar. En México el talento habla. Aplauso para el Coque, mientras Nos leemos próxima semana.