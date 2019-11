Critican duro a la Chiquis

Like

La noche del pasado jueves, uno de los recintos más emblemáticos de Dallas, Texas, se vistió de fiesta con la premiación número 20 de los Premios de la Radio. En donde hubo una enorme alfombra Morada en donde desfilaron estrellas de la talla de la MS, Gloria Trevi, Ana Bárbara, Edith Márquez y un sin número de estrellas que estuvieron presentes en tan anhelado festejo.

Eso sí, quien no la pasó nada bien en esa noche fue la atrevida hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, quien apareció en la alfombra con un vestido al más puro estilo J.Lo, entallado y dejando ver de más atributos, sin embargo, en lugar de que la cantante luciera radiante, los presente empezaron con las comparaciones con la estrella del Bronx, dejando a La Chiquis muy apagada.

Una fuente cercana, que estuvo en el evento, alcanzó a escuchar como los fans se burlaban de La Chiquis durante su estancia en la pasarela, pues tachaban de grotesca la forma en que se veía la cantante. Es más, tampoco les gustó que sus caderas se vieran desproporcionadas con el atuendo.

Lo peor es que la mismísima Chiquis, dijo en entrevista que se cayó en plena actuación “Me caí , no se qué pasó, debieron ser los tenis. Aun me molesta un poco la mano, porque me duele un poco”, dijo la polémica hija de La Diva de la Banda.

La gran apertura del evento estuvo a cargo de Gloria Trevi, quien incendió la noche con una versión en cumbia de su gran éxito “Ábranse Perras”. Los grandes ganadores de la noche fueron La Banda MS y Christian Nodal, quienes se llevaron dos preseas cada uno. La Banda MS se llevó Artista del Año y Banda del Año, y Christian Nodal, quien triunfó en dos categorías llevándose Artista Masculino del Año y Mejor Canción de Mariachi, sin duda, cuatro de los premios más codiciados de la noche.

Algunas sorpresas de la noche fueron los sentidos homenajes que se le hicieron al legendario grupo Bronco, Los Huracanes del Norte y Pancho Barraza, así como uno de los momentos más emotivos de la noche, mismo que estuvo a cargo de La Banda MS que ofreció un hermoso tributo al Príncipe de la Canción, José José.

La gran velada culminó con un emotivo homenaje a La reina del Tex Mex, Selena, con la participación de cuatro de las vocalistas femeninas más importantes del momento: Belinda interpretó “Baila Esta Cumbia”, Chiquis “Techno Cumbia”, Edith Márquez “No Debes Jugar” y al final, Ana Bárbara con “Fotos y Recuerdos”.