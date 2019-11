Chivas tendría primer refuerzo amarrado para el Clausura 2020

El mediocampista de Pachuca, Víctor Guzmán, aceptó que su sueño es jugar en el futbol de Europa, pero que si se le presenta la oportunidad de emigrar al Guadalajara no dudaría en hacerlo.

“Puede ser que me vaya a Europa, es mi sueño, pero si no es lo más conveniente, y se presenta la oportunidad de Chivas, me iría con ellos”, dijo.

Destacó que todo elemento mexicano le gustaría defender los colores del “Rebaño Sagrado”, al considerar que es lo mismo que jugar con la Selección Mexicana.

“Es mentira que un jugador te diga que no quisiera jugar en Chivas, porque si en verdad amas a tu país, lo que representa jugar para la selección, vestir los colores de la selección mexicana, es lo mismo que jugar en Chivas”, declaró en entrevista con Fox Sports.