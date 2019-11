“La mañanera” es el noticiero del pueblo

“Amigos, amigas de la industria de la Radio y Televisión Me da mucho gusto participar una vez más en este encuentro anual de los medios de comunicación, los empresarios, los trabajadores de esta importante industria. No tenía pensado hablar, pero es muy importante este acto”.

Este fue el saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador a los empresarios y trabajadores de los medios electrónicos, quien se comprometió analizar la propuesta de reducir el impuesto de los llamados tiempos oficiales, pues no se requiere de una reforma legal, es un decreto que como jefe del Ejecutivo, tiene la facultad de hacerlo.

“Quiero informarles que voy a analizar lo de los tiempos oficiales, que es como aquí se ha expresado, un impuesto a la radio, a la televisión”, afirmó el mandatario en la 60 entrega de Premios Antena de la semana de la Radio y la Televisión.

Durante su participación respondió a la petición que hiciera en su momento José Luis Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión sobre la llamada Ley Mordaza.

El mensaje fue claro: “Mucho le agradeceremos revise este tema, mismo que va en la línea de su prioridad, que es privilegiar el Estado de derecho, impulsar la honestidad y combatir la corrupción”, solicitó.

En respuesta, López Obrador aseguró que este gobierno que encabeza es un cambio de régimen total, por lo que mencionó que las viejas prácticas no continuarán, pues afirmó que en su gobierno hay garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación de las ideas, ideales y principios que se guían por sus convicciones.

Además, AMLO fue claro al decir que un gobierno democrático no necesita de propaganda, ni muchos tiempos oficiales, pues afirmó que eso es para un régimen autoritario, antidemocrático, pues se necesita de la propaganda para afianzar al gobierno, situación que ahora no se requiere en su administración.

“Hay que tenerle confianza al pueblo. No hace falta tanta propaganda, tanto acaparamiento por parte del gobierno de los espacios de comunicación”, expresó.

Tengo manera de comunicarme con los ciudadanos, nada más lo hago todos los días casi dos horas en las ruedas de prensa o diálogos circulares o, como se le conoce, ‘las mañaneras’.

No me hace falta que haya demasiado tiempo oficial, ahí tengo oportunidad de estarme comunicando con los ciudadanos. Y no hay que verlo como competencia, sino buscar la manera de interpretar los nuevos tiempos, concluyó.