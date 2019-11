La fotografía de “Ojo Azul”

Hay una leona muy especial en la reserva de caza Shamwari, y no se destaca por su tamaño, o por su velocidad, ni siquiera por su forma de atrapar a su presa, más bien lo que la hace especial es un “ojo azul” que tiene en su lado izquierdo.

Un Fotógrafo aficionado, fascinado por la belleza de este felino, tomó algunas instantáneas y después indagó el porqué de esta apariencia. Se supone que durante una caza de jabalí, la leona fue dañada por el cuerno de uno de estos animales, quien le atravesara su ojo. Así, el globo ocular quedó dañado para siempre, pero con ese aspecto de cristal.

Lioness is left with a startling blue eye after a fight with a warthog https://t.co/EfKdW8Rvf0 pic.twitter.com/slgWhuZC4a

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 6, 2019