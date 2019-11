AMLO le dice NO al uso de la fuerza contra la violencia

Ciudad de México. – Durante su conferencia, el Presidente de México presentó un video en el cual un potentado empresario estadunidense hace reflexión sobre el daño que causa la desigualdad y en el que la falta de conciencia provoca cuando “pocos tienen mucho y muchos tienen poco”, generando violencia.

“En México por la corrupción que impero se produjo una monstruosa desigualdad social, lo que ha desenfrenado problemas sociales, vamos a procurar en el marco de la ley que haya una mejor repartición del ingreso”, expresó el mandatario.

Señaló que el sector privado tiene que procurar hacer negocios y buscar ganancias razonables, respetando el marco legal, como el pago de impuestos. De igual forma afirmó que todos debemos contribuir denunciando la corrupción.

A pesar de todos los obstáculos, reafirmó que el plan de trasformación ha logrado mucho en poco tiempo:

“podría decir que ya están las bases, pero aún falta terminar la obra de trasformación”

Sobre la ola de violencia en el país expresó su compromiso a no cambiar la política del uso de la fuerza contra la violencia:

“Últimamente hemos enfrentado momentos difíciles, pero eso no nos va a desviar (…) nosotros no vamos a cambiar las estrategias, nosotros vamos atender las cusas que originan la violencia. Estamos seguros que es la forma más eficaz y más humana”. “No vamos a usar la violencia para enfrentar la violencia”