Llegan a la pantalla chica

Starzplay, el servicio de transmisión premium de Starz, anunció recientemente que estará transmitiendo la aclamada mini serie basada en el clásico de Victor Hugo, Los miserables en Latinoamérica, perfecto para la época de vacaciones. Esta emocionante, como conmovedora serie de ocho capítulos es protagonizada por Dominic West, Lily Collins, David Oyelowo y la ganadora del Osca, Olivia Colman. La serie estará disponible a partir del jueves 12 de diciembre en exclusiva por Starzplay.

Los Miserables “es la obra maestra de Victor Hugo y uno de los libros más leídos y queridos de todos los tiempos. Situado en la Francia del siglo XIX, Los miserables sigue a Jean Valjean (Dominic West de” The Wire “, Tomb Raider), quien duró 19 años en prisión por robar un trozo de pan y ahora regresa de la prisión totalmente destrozado. Con una nueva identidad, se dedica a ayudar a los pobres y se hace cargo de la huérfana Cosette (Ellie Bamber de Orgullo y Prejuicio, Zombies, Nocturnal Animals). Pero no puede escapar de su pasado: cuando su archienemigo el inspector Javert (David Oyelowo de Interstellar, Selma, Jack Reacher) una vez más le sigue los pasos, comienza un juego del gato y el ratón, donde sólo puede haber un ganador. El elenco se complementa con Lily Collins (Tolkien), Josh O’Connor (“The Durrells”) y la ganadora del Oscar Olivia Colman (The Favourite, “Fleabag”).

El internacionalmente aclamado guionista, Andrew Davies (“House of Cards”, “War and Peace”, El Diario de Bridget Jones) vuelve a estar a la altura de su reputación como maestro de adaptaciones cinematográficas en Los miserables. Faith Penhale de Lookout Point, Bethan Jones de BBC Wales Drama y Chris Carey de The Welded Tandem Picture Company completan el equipo de producción.