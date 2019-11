La bomba argentina del pop

Martina Stoessel, mejor conocida como Tini Stoessel, vendrá este próximo 10 de noviembre a tierras aztecas para presentar su nuevo materia en un concierto sorprendente. La artista, quien ha subido 22 exitosos temas a las plataformas digitales se presentará en el Pepsi Center de la CDMX para deleite de sus fans.

La guapa modelo argentina, quien ha ganado varios reconocimientos, entre ellos un Premio lo nuestro comenzó a despuntar por su personaje de Violetta Castillo en la serie original de Disney channel lattam, Violetta. De tal suerte que en abril de 2016 editó TINI, su primer disco solista, bajo el sello discográfico Hollywood Records, con el cual obtuvo disco de oro en sus pocas horas de lanzamiento en Argentina y el mismo certificado en Polonia, Austria y Brasil.

En julio del mismo año presentó Great Scape, su primer sencillo y video solista, también lanzo Yo me escaparé, versión en español del mismo, con la inclusión de un video dance.

Después de haber batallado unos años, no hay nadie quien para a la cantante, pues recientemente editó una versión deluxe de su álbum debut, con el lanzamiento de Got me started tour y su versión en español, Ya no hay nadie que nos pare, como segundo sencillo solista, con la colaboración de Sebastián Yatra. También lanzó el vídeo dance de Finders keeper , y luego publicó el vídeo oficial del tercer sencillo Si tú te vas. Junto a David Bisbal, grabó la canción Todo es posible.