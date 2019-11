Arturo Núñez, de verdugo a sentenciado

El exgobernador Arturo Núñez Jiménez, quien en su discurso de toma de posesión el 31 de diciembre de 2012 sentenció, que “a quien haya hecho privados en su beneficio los recursos públicos, no les espera el disfrute de rentas mal habidas: les espera todo el peso de la ley”, pasó de verdugo a sentenciado, con la cuenta pública 2018 reprobada por un desvío de cuatro mil 392 millones de pesos.

En ese mismo discurso, Núñez Jiménez estableció la vara con la que sería medido en su último año de Gobierno, ya sin poder ni respaldo, “¡Nunca más fiscalización a modo ni revisión selectiva con criterios político partidistas de las cuentas públicas!”.

Como nunca antes, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), propuso al Congreso la reprobación de la cuenta pública, por observaciones graves en distintas dependencias, donde el común denominador fueron los pasivos sin pagar, gastos sin comprobar, pagos excesivos en nómina, desvío de recursos públicos, obras pagadas sin concluir, adjudicaciones sin licitaciones de obras y mal uso de los recursos.

Tan sólo en 2018, la Secretaría de Finanzas, cuyo titular era Amet Ramos Troconis (+), desvió 3 mil 490 millones de pesos; la Secretaría de Salud, con Rommel Cerna Leeder a la cabeza, dejó un desfalco por 234.7 millones de pesos; yla Secretaría de Educación, con Ángel Solís Carballo un desvío de 197.8 millones de pesos.

“No he venido a gobernar para ver qué me llevo de Tabasco; he venido a hacerlo para aportarle a Tabasco”, frase célebre del exmandatario estatal, quedó por demás desfasada. Y es que, con 30 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, los diputados locales decidieron reprobar la cuenta pública de Núñez Jiménez, debido al elevado monto de las observaciones sin solventar.

Al exmandatario se le revirtió el presagio, pues en su momento, señaló, justificó el quebranto financiero heredado, señalando que “la indisciplina presupuestal, la mala administración, la falta de previsión y controles, aunados a la grave y generalizada corrupción de las estructuras de gobierno, son responsables en alto grado de la actual situación”.

A decir del analista político, Luis Antonio Vidal, el caso de Arturo Núñez puede calificarse como la decepción más grande en la historia política de Tabasco, porque llegó a la gubernatura con todas las cartas credenciales importantes que un político pueda poseer, siendo además el primer de izquierda en Tabasco.

“Él prometió y juró por su biografía política, que no acabaría igual que su antecesor y vemos que no acabó igual, acabó peor, porque si bien a Granier se le acusó de desvío de miles de millones de pesos del erario, también es cierto que muchos ciudadanos se vieron favorecidos con los apoyos sociales entregados a la mano por el químico, como dicen los priístas, Núñez ni repartió ni gobernó bien”, expresó.

A decir de Antonio Vidal, lo que le falló a Núñez fue que no gobernó él, sino su esposa y su círculo cercano, quien tenía el control del gabinete en educación, salud, DIF, desarrollo social, es decir tenía todo el poder y Núñez se lo entregó.

…Y Néstor, su hijo, sigue de cerca sus pasos

Desde que asumió el cargo, el alcalde de Cuauhtémoc Néstor Núñez ha cometido una serie de errores que tienen sumida a la alcaldía en actos de corrupción, nepotismo e inseguridad, que han provocado el descontento de la población.

Por ejemplo, algunos “asesores” y gente cercana al exgobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez, implicados en actos de corrupción y nepotismo, forman parte del equipo que trabaja en la alcaldía de Cuauhtémoc bajo las órdenes de Néstor Núñez.

Este medio consignó que Alejandro López Tenorio, exdirector de Administración de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tabasco, fue acusado de desviar recursos destinados a las jurisdicciones sanitarias de los municipios y ahora ocupa el cargo de director General de Desarrollo y Bienestar en la alcaldía.

Bertín Miranda Villalobos, mejor conocido como el “City manager” de Cuauhtémoc, fue secretario de Administración Pública del Gobierno de Tabasco e implicado en la compra a sobreprecio de un terreno para la Zona Económica de Especial en Dos Bocas, Paraíso, y acusado de nepotismo al crear más de 500 plazas en beneficio de altos funcionarios del Estado. Bertín Miranda no aparece registrado en el organigrama de la

alcaldía, pero sí en los eventos al que su jefe Alejandro López Tenorio, lo manda para asistir en su nombre, según la denuncia de rabajadores y vecinos de la alcaldía.

En Cuauhtémoc, nadie sabe en realidad cuál es la función de Bertín Miranda, pero luego aparece en algunos eventos supliendo a López Tenorio. Al “City manager” lo responsabilizaron en Tabasco de autorizar el uso de vehículos asegurados por la Fiscalía implicados en secuestros y otros delitos.

Pero la gota que derramó el vaso fueron las declaraciones de Bertín Miranda, al decir que sólo 15 unidades aseguradas eran utilizadas “legalmente” por los funcionarios estatales y que lo hacían para evitar que se “echen a perder” y se deterioren en la bodega; aunque también dijo que había unidades que no estaban en “muy buenas condiciones”.

En 2015, el entonces secretario de Administración del Gobierno del Estado de Tabasco, Bertín Miranda, fue denunciado por peculado, según consta en el acta AP-CAII-488/2015, interpuesta por la C. Rosa Irene Cué García, propietaria de una camioneta Journey R/T modelo 2014, color negra y número de serie 3C4PDCFGIET-223232, asegurada desde el mes de abril de ese año por la Fiscalía al combate del secuestro y con averiguación previa número APCAR-E-301/2015.

En su momento, Miranda Villalobos fue cuestionado también por gastar un total de 195 millones 634 mil pesos en renta de vehículos que utilizaban 7 organismos de Gobierno, incluidas dependencias estatales y el Congreso del Estado, durante 5 años, pero del total reportado, el 98.7%, equivalente a 193 millones 199 mil 590 pesos, fueron gastados por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental (SAIG), encabezada por Bertín Miranda Villalobos.