Una “pestañita” para la ley: policías se quedan “dormidos” de ebrios, en Chalco

No cabe duda que a veces las personas dedicadas a hacer cumplir la ley se cansan, pero también son propensas a caer en vicios que todo ser humano posee, lo único que no está permitido es hacerlo en horas de trabajo; pero esto no le importó n par de policías, un hombre y una mujer que aparentemente estaban tomados y durmiendo, al interior de la unidad 622 de la policía municipal de Chalco.

En el video que tomara una vecina de la localidad, narra que hay dos oficiales dormidos y tomados:

“Este es Chalco, aquí por Casco de San Juan, por la esquina de Odapas, dos policías que están a cargo de cuidarnos de la delincuencia y todo están súper pedísimos y con la patrulla toda abierta y ellos adentro, miren le vamos a mostrar… están súper ebrios”.

Los vecinos mencionan que se trataba de un hombre y una mujer, que se encontraban dormidos en un paraje de la colonia Casco de San Juan, dentro de la unidad con la puerta abierta y la unidad encendida, y en el interior todavía se podía observar vasos.

Las autoridades municipales lamentaron estos hechos y reconocieron que en efecto los oficiales, un hombre con 19 años de servicio y la mujer con once meses de servicio, se encontraban bajo el influjo del alcohol.

Se informó que el área jurídica del gobierno que es parte de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía municipal dio por terminada la relación laboral de los elementos que cometieron esa conducta y condenaron los hechos.

También te puede interesar: