AMLO rechaza oferta de guerra contra del narcotráfico de Trump

Ciudad de México. – El presidente de EE. UU, Donald Trump, incitó a comenzar una guerra contra el narcotráfico luego de los asesinatos de la familia LeBarón en Chihuahua, extendiéndole su apoyo a Andrés Manuel López Obrador.

….monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019