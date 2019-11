Unen su talento en nuevo clip

Like

No cabe duda que el colombiano Sebastian Yatra no ha parado de cosechar éxitos, pues tras realizar varios duetos con colegas famosos como su paisano Juanes, ahora se dio el tiempo para grabar el tema No ha parado de llover, con la banda de Puerto Vallarta, México.

La reconocida agrupación de rock sorprendió con el estreno de esta nueva versión de su exitoso tema este fin de semana, justo en las tradicionales fiestas de día de muertos. La agrupación invitó al cantante colombiano Sebastián Yatra para revivir este clásico de 1995.

Esta edición cuenta con nuevos arreglos y un video dirigido por Pablo Croce, que fue filmado en escenarios naturales de Los Ángeles, en Estados Unidos. En relación a este nuevo proyecto, la disquera Warner Music reveló que se trata un proyecto “ambicioso” cargado de colaboraciones en el que los miembros del grupo versionan sus mejores trabajos acompañados de reconocidos y diversos artistas. Ha sido tanto su éxito, que a dos días de estreno el audiovisual cuenta con más de un millón de visualizaciones en la plataforma de YouTube.