-Tonifica eficazmente la piel-Minimiza líneas profundas y arrugas sin necesidad de utilizar métodos invasivos.-Puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo-Es adecuado para mujeres y hombres.

Zaffiro Es el único dispositivo utilizado que combina un peeling de agua mas la radiación infrarroja con la posterior refrigeración termoeléctrica. Las fibras de colágeno contraídas hacen la piel firme y apretada, mientras que las fibras de elastina contraídas aumentan la elasticidad de la piel y flexibilidad. Después del procedimiento, cuando los fibroblastos productores de colágeno son estimulados por radiación infrarroja, el cuerpo comienza la producción de nuevas fibras de colágeno. Los efectos completos del tratamiento se pueden ver dentro de 3-6 meses.El procedimiento de TERMOLIFTING con ZAFFIRO dura en promedio una hora. No es ni doloroso o molesto, sólo sentirás ligero calor. No requiere de anestesia o sedación.Se indica antes del procedimiento no tomar el sol por al menos 15 días y dejar de tomar productos a base de retinol oral o medicamentos que pueden causar alergia (como la tetraciclina. Es importante la hidratación de la zona a tratar al menos 5 días antes con cremas para piel extra seca. Se indican 6sesiones para personas mayores de 35 años con un intervalo entre sesiones de 6 a 8 semanas.Se recomienda repetir el procedimiento cada año y medio. Zaffiro se realiza en mi spa ubicado en Centro Comercial Santa Fe, teléfonos 2589-7266 y 2589-7267 y durante los meses de noviembre y diciembre lo tenemos con un 20% de descuento!