“Tengo 57 años, no vivo solo, vivo con una pareja de mi misma edad”

Marcos Valdés, tu mamá ya te tenía a ti cuando se casó con el padrastro que te crió, con Nabuco y ¿él te aceptó como si fueras su hijo verdadero?

“No fue fácil para mí, mi padrastro se casó con mi mamá que tenía 17 años de edad y que tenía un hijo, yo, idéntico al “loco” Valdés, yo no me daba cuenta si me quería o no hasta que nació mi hermana que si es hija de Nabuco y vi que para ella si había mucho cariño y yo añoraba jugar con él, que me apapachara como a mi hermana porque me sentía muy solito”.

¿Tienes dos papás, el “Loco” y Nabuco y ninguno fue un verdadero padre?

“Pues no, no pude crecer con ninguno de los 2 como imagen paterna y además sufrí mucho porque veía que mi pobre mamá estaba entre la espada y la pared, por defenderme se daba unas buenas madrizas con mi papá, es muy difícil ser testigo del maltrato a tu madre, es brutal, por eso al cumplir 15 años me fui a vivir a la calle, ya no podía ver sufrir tanto a mi mamá, que al enterarse que fui a ver a mi verdadero papá el “Loco” Valdés, de quien recién me había enterado que era su hijo, me recibieron a cinturonazos, creo que precisamente por todo eso que vivió mi mamá fue que se enfermó, tiene una reducción de masa encefálica frontal y ya no puede coordinar las palabras, afortunadamente vive con su esposo y tienen otros 4 hijos que son mis hermanos con los que crecí: Claudia Angélica, Ariadna, Nabuco y Luis Felipe Govera, a la primera le llevo 5 años y al cuarto 18 años pero tengo que agradecerle a mi papá Nabuco que pagó mi educación, mis doctores y cuando estuve muy grave, él me llevó al hospital, además de que fue él quien me llevó a mi gran pasión, a jugar al futbol americano”.

¿Por eso no te casas, por tanto sufrimiento con tus dos papás, vives solo?

“No vivo solo, vivo muy feliz acompañado, tengo una pareja de mi misma edad y tengo un hijo: Marcos, lo adoro con toda el alma y mi hijo me adora, me respeta y es buen hijo, al igual que yo ni toma ni fuma, por eso conservo mi cintura de 31 pulgadas. A Marcos lo tuve cuando yo tenía 18 años con Catalina Ochoa que tenía 15, ahora yo tengo 54 y mi hijo 37 y él vive con mi nieto Julián de 8 años”.

¿Tu hijo acepta a tu pareja?

“Creo que sí, pero yo no le pido permiso a nadie para amar a quien yo quiera”.

¿Marcos, dirías abiertamente que te gustan los hombres?

“De mi vida personal casi no habló, yo voy al baño solo, nadie me limpia ni el rey va con la reina a zurrar, la vida personal de cada quien es solo y el maltrato tan brutal que recibí de niño fue tan espantoso que no me permite abrirme como lo hace cualquier ser humano”. Concluyó Marcos Valdés.