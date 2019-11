Silvia Urquidi ayudará a los hijos de José José

Like

La gran amiga de Juan Gabriel, Silvia Urquidi, compartió en exclusiva para Grupo Cantón, que está dispuesta a ayudar a los hijos de José José en el difícil proceso del testamento, ahora que salió a la luz pública que la heredera universal de El príncipe es su viuda Sara Salazar. Cosa en l que no está de acuerdo la ex esposa del cantante Abel Noreña, quien dice que sus hijos no están exentos de herencia.

“Más que nada estuvimos platicando, Laura Nuñez y Marysol en los premio Califa de Oro. Pues en lo que yo pueda ayudarlos (con lo del testamento) y con base en la experiencia de lo que he vivido, lo haré. Juan Gabriel decía que el dinero era “el Chamuco” y yo digo que el dinero divide familias. Salió la plática porque me dijo Laurita que Iván y Simona habían mandado una corona a Miami en el funeral de José José. Qué tontería, digo yo, porque se la hubieran mandado a sus hijos Marysol y a Pepe Sosa acá en México. Además, hubieran mandado la corona con el nombre Juan Gabriel y no con el de Iván”.

Silvia les brindó su apoyo incondicional. “Si algo necesitan como mucho gusto los voy a apoyar, sobre todo dándoles asesoría jurídica porque son situaciones delicadas, pero sobre todo porque te cuesta mucho dinero cualquier proceso, es el tener a los abogados que se requiere para esto, más que nada que los abogados lleguen a resultados. Estuvimos platicando sobre ese tema (del testamento) y pues yo les comenté mi experiencia con todo lo que he pasado tras la muerte de Juan Gabriel. Les dije que si se les ofrecía algo con mucho gusto los apoyaría, ¿por qué no?, si para eso estamos, para apoyarnos todos”.

Urquidi dejó claro que Iván no quiere compartir nada, todo lo quiere para él. “La situación de ellos es la que vivo, ahora con Luis Alberto (hijo legítimo de Juan Gabriel). Como le dije a Iván, tu papá dejó para que vivan tres generaciones, ¿por qué no te sientas con ellos? y les dices yo les pudo dar tanto. Pero si no está compartiendo ni con los hermanos que se crió, menos con los demás. Quiere el pastel sólo para él y eso es muy triste y muy lamentable”, dijo Urquidi