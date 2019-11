Horóscopos para HOY martes 5 de noviembre por Yamarash

Hola te saluda Yamarash para recordarte que el universo y las constelaciones influyen en nuestro destino cuida lo que piensas, dices, haces y comes porque esa es la base de tu futuro.

●RITUAL EN LA FASE LUNAR

Ahora que hay luna creciente en Acuario usar incienso de sai flora para que se despierte tu lado espiritual y puedas alcanzar un estado pleno de conciencia.

ARIES

(marzo21/abril20)

Ser un momento emotivo de alegría, dicha y felicidad porque todo se acomoda para hacerte sentir bien. No dudes de tus capacidades o las cosas no saldrán como tú esperas. El malgastar el dinero podrá llevarte a deudas y gastos que no puedas recuperarte pronto.

TAURO

(abril21/mayo21)

La dedicación tendrá su recompensa, gratificación y entrada de dinero. Demuéstrate que eres aferrado al no claudicar ante pruebas que parecen imposibles. Seduce con encantos de tu personalidad aquella persona que tanto te gusta. Tienes posibilidades de lograr salir de la rutina.

GÉMINIS

(mayo22/junio20)

El sol será la iluminación a su pensamiento, dando lucidez a lo que hace y dice, la cordura lo encamina a las mejores decisiones. Impactarás con tus encantos a nuevas amistades que te benefician en los proyectos o negocios.Así como la naturaleza se renueva ser renovará tu espíritu.

CÁNCER

(Junio21/julio22)

Si te fijas en el otro nunca te fijarás en tu desarrollo personal.Las emociones se despiertan cada ves que sueñas. Muestra que tiene la capacidad de cumplir tus anhelos y deseos poniendo acción a lo que estás haciendo. Mercurio tiene influencia en su estado intelectual podrás disfrutar del arte y la cultura en compañía de esa persona especial

LEO

(julio23/agosto22)

Generas grandes espectativas de tu trabajo, sigue con ese ritmo y dedicación vas abrir caminos importantes. Sientes deseo y atracción no dudes en dar anotar tus intenciones de ligue y seducción vas a cumplir el propósito de una cita romántica. Te vas relacionar con personas importantes que te van ayudar a colocarte importante negocio.

VIRGO

(agosto23/septiembre22)

Percibes ciertas entradas económicas que tanto has estado anhelando. No desesperes por cosas que estés queriendo hacer es momento de buscar alternativas para poder salirte con la tuya. Ciertas personas perniciosas buscan hacerte daño, cuidado.

LIBRA

(septiembre23/octubre22)

El equilibrio mental y físico serán prioridad para tu estabilidad. Activa tu cuerpo en una actividad física haciendo ejercicio para que tú estado de salud sea pleno. Una satisfacción de logro dará motivación para continuar con tus labores.

ESCORPIO

(octubre23/noviembre21)

Realizas una actividad de gran impacto que podrás desgastarte valora tu estado de salud y descansar para recuperar energía. Descubres un talento oculto que te hace sobresalir de los demás. Perfecciona tus hábitos gracias a la conciencia que se desarrolla dentro de ti.

SAGITARIO

(noviembre22/diciembre21)

Logra relacionarte con personas que se beneficien en las ventas y los negocios; tu cartera se llena de dinero. Pon atención en algunos cambios que son importantes y definirán tu personalidad. Estás desatado hablando con facilidad expresas y dices lo que piensas y lo que sientes.

CAPRICORNIO

(diciembre22/enero20)

La buena vibra así que este es una persona indicada compartiendo el mejor momento mágico especial e inolvidable. Te sientes satisfecho por los logros pero no seas conformista aún hace falta que alcances lo mejor del año. La intuición te va conducir a poder a un acuerdo que te dejará gran ganancia.

ACUARIO

(enero21/febrero19)

Se despiertan pasiones y deseos por lo que tendrás que disfrutar al máximo tu sexualidad. Estás atrayendo la suerte y progreso aprovéchalo para generar más ingresos. Tu magnetismo impacta alegría que saca sonrisas.

PISCIS

(febrero20/marzo20)

En tu camino una persona que te va a frecuentar próximos días por el interés posiblemente se ve algo más que una amistad. Cuidado con la imagen demuestra que tu autoestima está reluciente viéndote espectacular. Atrae bienestar progreso y bienestar con tu actitud positiva.