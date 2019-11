El Mimoso, sin rencor a El Recodo

Lo han marginado de sus festejos por su 80 Aniversario

En sus 25 años de trayectoria, Luis Antonio López, El Mimoso, ha logrado cosas muy significativas, una de ellas haber llenado el gran hueco que dejó Julio Preciado cuando abandonó la Banda El Recodo, pese a ello la legendaria agrupación sinaloense lo ha marginado de los festejos por su 80 Aniversario.

Primero lo dejaron fuera del disco conmemorativo por sus 80 años, luego lo excluyeron del festejo que se hizo en Mazatlán y tampoco está incluido entre los invitados que tendrá La Madre de todas las bandas en el Zócalo de la CDMX, el próximo 24 de noviembre.

Pese a todo esto El Mimoso no le guarda ningún rencor a la familia Lizárraga. “Yo no voy donde no me invitan, yo cuando me salí de Recodo cerré un ciclo, no fue nada fácil, fue una situación muy complicada, pero estoy a abierto a cualquier invitación, si ellos algún días quieren que forme parte de algún disco o proyecto con ellos, yo encantado, pero no es mi intención robarme ese espacio, agarrarme o colgarme, pero al buen entendedor pocas palabras, sino eres invitado a una fiesta no pasa nasa, no llegas a la fiesta y ya”, explicó.

Agregó que la familia Lizárraga tendrá sus razones y sus motivos para no invitarlo. “Yo siempre voy a admirar a la agrupación que me vio crecer y me dio la oportunidad de ser lo que ahora soy, gracias a El Recodo soy lo que soy, porque el éxito que tuvimos ahí me benefició muchísimo y siempre he sido una persona agradecida. Si no me invitaron sus motivos tendrán, pero yo estoy tranquilo y disfrutando mis propios logros, como ahora que estoy nominado a El Grammy Latino como Mejor Álbum de Música de Banda por mi disco 25 Años-Vólumen 1”, finalizó.

¿SABÍAS QUÉ?

El Mimoso grabó con La Sonora Santanera de Carlos Colorado, La Sonora Dinamita y próximamente lo hará con Alberto Barros. También grabó en versión pop su más reciente éxito ¿Cómo quieres que esté?, el cual tiene más de 3 millones de visitas en YouTube