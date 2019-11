De que hay varios canallas, los hay

MAESTRO, VINCULAN A PROCESO A LA MADRE DE LOZOYA CON ARRAIGO EN CASA

-Qué vergüenza: mejor da la cara la mamá que el hijo, que tal parece no tiene madre al dejarla “morir” sola. Obrador afirmó que la mayoría consciente y justa lo respalda y no permitiría un golpe de Estado. -El pueblo lo apoya, pero no está de más vigilar a militares pinochetescos. Don Andrés agregó que el México de hoy no es tierra fértil para un genocidio ni para canallas que lo imploren. -De que hay muchos canallas, los hay, y no se resignan a perder sus canonjías y negociazos que solían realizar en los corruptos tiempos neoliberales. AMLO citó que el IMSS es la única institución de pie, después del huracán del periodo neoliberal. -Todas las demás están de pie… dad tras la hecatombe peñista. Durazo indicó que en 2024 habrá un país con tranquilidad y paz. -Ojalá que se logre mucho antes para que la gente quiera repetir la fórmula otro sexenio. Sánchez Cordero dijo que la toma de protesta de Bonilla fue legal, aunque lo de los 5 años es inconstitucional. -Doña Olga exageró al felicitar a don Jaime, y la ascensión fue legal, pero el tercer informe no lo sería. Subastarán 6 residencias de El Chapo Guzmán el día 10 en Los Pinos. -Está difícil que adinerados se animen a comprarlas, pero a ver si las adquieren Ovidio y sus hermanos que necesitan más escondites para escapar rápido y no violentarse si se ven en peligro.