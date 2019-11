El fin de José José, como de película de terror

Like

A poco más de un mes de la muerte de José José, su amiga, la actriz Alicia Encinas, sigue sin dar crédito a la forma tan solitaria en la que terminó, por lo que manifestó su apoyo y cariño a los hijos mayores del artista, José Joel y Marysol.

Encinas, quien es recordada por su participación en el programa de televisión Cachún cachún ra ra!, lamentó lo ocurrido. “Él era un hombre que amaba la vida y fue muy triste la forma en la que murió, es como de película de terror.

“No se merecía esto que hicieron con él su esposa Sara y su hija Sarita”, abundó la actriz, quien comentó que mantuvo comunicación con el intérprete de La nave del olvido hasta hace dos años, y después de ahí lo que sabía de él era principalmente por reportes de la prensa.

“Nosotros fuimos buenos amigos desde que inicié mi carrera e inclusive él fue mi padrino cuando me nombró un periódico como su rostro del año”, recordó la artista, al tiempo que describió al cantante como un ser cálido y de lindos sentimientos.

“Nos dejábamos de ver por un tiempo, pero manteníamos siempre comunicación, por eso me duele que haya pasado todo esto con él, no se lo merecía y no sé qué buscaba su viuda y mucho menos su hija con estas acciones”, expresó.