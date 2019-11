El amo del inframundo

Ciudad de México.- En una intensa batalla de principio a fin, Sansón logró por tercer año consecutivo quedarse con el título de Rey del Inframundo, al vencer a un aguerrido Star Jr, quien estuvo a nada de llevarse la victoria y continuar con la racha de triunfos que lo han llevado a las batallas estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

La victoria para el integrante de La Nueva Generación Dinamita (NGD) fue doblemente meritoria, pues desde la segunda caída luchó con una lesión en las costillas, pero eso no impidió que se pusiera de tú a tú con el técnico y, al final, saliera con la mano en alto por tercer año consecutivo con la peculiar fajilla morada en su cintura que le fue entregada por Amotlamini, el enviado de los Dioses.

Y, al término de la batalla Sansón platica con Grupo Cantón y se muestra contento de preservar otro año el significativo trono.

“Fue una lucha muy complicada, porque a mitad de lucha me lastimé las costillas y eso con la lesión del hombro que traigo se me puso muy difícil, pero gracias al apoyo del público fue lo que me dio la fuerza para salir adelante; también gracias al apoyo de mi primo, Universo 2000 Jr”.

Agrega que Star Jr traía muchas ganas de destronarlo, porque sabía que si ganaba este campeonato su carrera se iba a catapultar al estrellato.

“Sansón no iba a permitir que eso sucediera, porque este campeonato me ha costado sudor y lágrimas, y por tercera ocasión se quedó en mis manos. Star utilizó el factor sorpresa en la caída decisiva y me quiso colocar las espaldas planas, pero le apliqué la llave que me ha dado muchos triunfos y pude hacer historia en lo individual. Son los retos que busca día a día La Nueva Generación Dinamita y estamos muy preparados para estos retos, ya sea en conjunto o en forma individual, porque así podemos demostrar de qué estamos hechos”.

Sentencia que viene un reto muy importante para Los Dinamita en Japón, donde demostrarán que son la facción más importante del CMLL.

SIN ODIO NI RENCORES

Por otro lado, Carístico y Místico se coronaron Campeones Mundiales de Parejas del CMLL al vencer en tres reñidas caídas a Gran Guerrero y Euforia, en un final de alarido donde los ahora llamados Príncipes de Plata y Oro aplicaron al unísono La Mística para llevarse los títulos. Los triunfadores dijeron que con esto queda demostrado que entre ellos no hay enemistad ni odio, como dicen algunas personas.

“No existe odio, no existe nada, somos una pareja explosiva. Aquí tienen al Príncipe de Plata y el de Oro. Sin embargo, somos profesionales y si algún día nos ponen de rivales nos vamos a dar con todo, pero eso no quiere decir que seamos enemigos. Además, yo soy su padrino, lo apadriné desde que debutó con su personaje de Dragón Lee”, señala Carístico.

Por su parte Místico dice que “vamos a demostrar ante quien quiera retarnos que somos no sólo la mejor pareja a nivel nacional, sino mundial”.