No hay recesión, se pone orden en economía, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “técnicamente no hay recesión”, y que si el crecimiento económico es escaso, es porque se está poniendo orden; “ya no es gastar por gastar, no es otorgar contratos a diestra y siniestra, concesiones, que inviertan aunque se destruya el territorio, aunque contaminen”.

Luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) diera a conocer que en el tercer trimestre del año, el crecimiento económico fue de 0.01 por ciento en términos reales, el mandatario apuntó durante su conferencia de prensa matutina “sin duda va a haber crecimiento y vamos a llegar a la meta que tenemos”.

Dijo que lo primero era poner orden, en relación a la transición, “del tiempo que espero nos lleve el aplicar todos los cambios para iniciar una nueva etapa”, y sostuvo que “en materia económica, de acuerdo a mis datos, vamos muy bien; habría que ver todos los indicadores no sólo el de crecimiento”.

Aclaró que no es lo mismo crecimiento que desarrollo, “en la época neoliberal lo que importaba era el crecimiento, en nuestro modelo lo que nos importa es el desarrollo, que significa crecer con bienestar, no crecer por crecer”.