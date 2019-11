Diana Ela y su versatilidad musical la deja en claro con “Pudo ser tan fácil”

Like

La cantante cubana lanzó este tema que fusiona la balada con toques urbanos, y le permite mostrar sus dotes no solo musicales, sino vocales Cuatro sencillos promocionales le han permitido a Diana Ela calar en el gusto del público latinoamericano. Ahora viene a demostrarle a sus seguidores que la versatilidad artística y vocal es lo que la caracteriza.

En esta oportunidad, la cantante cubana viene con una balada con toques urbanos, titulada “Pudo ser tan fácil”, con la que promete conquistar a sus seguidores con su lado más romántico. “Esta canción es muy especial para mí porque fue una de las primeras que grabé con la disquera. Creímos que el momento oportuno para lanzarla fue este, porque por estas fechas del año las personas se vuelven más románticas”, comenta.

Este gusto por la balada no es nuevo, pero es ahora que cree conveniente incluirla en su repertorio, por ello no dudaron en poner en manos de José Miguel Velásquez la producción y composición de la canción. “Soy muy fan del género, así que quería incluir una canción como esta en mi repertorio antes de finalizar el año. ‘Pudo ser tan fácil’ cumple con todos los requisitos que hacen que una balada se vuelva muy especial, de hecho lo es para mí porque me identifico mucho con la letra y sé que así le va a pasar a mucha gente”, asegura Diana Ela. Esta canción ya cuenta con un videoclip bastante intenso, que se rodó en Medellín, Colombia, bajo la dirección de Felipe Henao.

El material audiovisual le hace honor al romanticismo de la letra, enfocándose mucho en una historia de desamor bien trágica que la cantante cubana está segura que les va a encantar. “Espero que la disfruten, que se la dediquen a esa persona que tanto quisieron, mientras yo seguiré haciendo música para ustedes con mucho amor”, expresa. “Pudo ser tan fácil” ya se encuentra en todas las plataformas digitales de Diana Ela. De igual forma, no dejen se seguir paso a paso la carrera de esta talentosa cantante a través de sus redes sociales como: @dianaela.lao en Instagram.