Danna Paola coverea a Donna Summer en “Siento amor”

Show.- Danna Paola estrenó “Siento Amor“, una cover en español de la canción I Feel Love de Donna Summer.

La canción original formó parte del álbum «Can’t We Just Sit Down (And Talk It Over)» estrenado en 1977, alcanzando su auge en la década de los años 1980 pero aun reproducida en diversos antros del mundo.

Como parte del Mala Fama Tour, Danna Paola visitará el Club Daddy, ubicado en Zona Rosa, para una presentación especial de Hallowen el 01 de noviembre.

Podrás escuchar exitos como ‘Oye Pablo, ‘Final Feliz’, ‘Mala Fama’, por mencionar algunos. Si no tienes tu entrada, el día del evento habrá taquilla con un costo de $400 mx.