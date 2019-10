Que Lucero siempre no

Con toda la pena del mundo, me veo obligada a contarles a los fans de Lucero que finalmente la cantante no se arregló con el productor Nicandro Díaz, así que no participará en La Mexicana y el Gringo. Por esta y otras razones, el proyecto sigue en pre producción. Me contaron que para el personaje del gringo, Nicandro puso en la mesa la posibilidad de contratar a Viggo Mortensen, protagonista de El Señor de los Anillos. La apuesta es por demás ambiciosa, y se mira muy lejana, pero si se llegara a concretar sería un acierto.

EXESPOSA DE ADAME PREPARA LIBRO AUTOBIOGRÁFICO

Seguirá la controversia entre Alfredo Adame y Maripaz Banquells. Ella ya está preparando lo que será su libro autobiográfico donde narrará pasajes de su vida al lado de sus famosos padres, sus hermanos, y por supuesto historias de amor y desamor vividas con su exmarido. La polémica seguirá viva y el lanzamiento se hará a principios del año entrante.

QUE ANAHÍ TENDRÁ NIÑO

Esta semana se dio a conocer que Anahí está nuevamente embarazada. La fotografía retrata un embarazo que comienza, pero me cuentan que ella ya está en el séptimo mes de embarazo, según parece tendrá un varón y los planes son que el bebé nazca en la Ciudad de México.

NOTAS Y MÁS NOTAS…

Este fin de semana termina MasterChef. El concepto continuará el próximo año en la pantalla de Azteca, y todo indica que ahora si habrá luz verde para la edición VIP de celebridades. Ojalá se concrete… Aquí termino, la próxima semana más nombres…