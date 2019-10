Fortuna de Karime a México, no a GB

MAESTRO, EXTRADITARON A EU A JUAN TORRES LÓPEZ, SUCESOR DE MOREIRA

-De una vez que se lleven a los hermanitos Humberto y Rubén Moreira, lacras de Coahuila, pero que los pongan en la misma celda para que ya se hablen. Autoridades inglesas dijeron que el futuro de Karime Macías está en manos de la justicia londinense. -Mientras no quieran que el futuro de su fortuna quede también en manos inglesas, podemos esperar. Su abogado citó que ella y sus hijos viven precariamente, e ir al cine es como “día de fiesta”. -Para millones de jarochos estafados por la pandilla (digo familia Duarte) también, y es imposible que puedan tener 3.6 mdp para pagar una fianza. El Senado difiere el debate sobre la legalización de la mariguana y lo enfriará por un tiempo moderado. -Que no pase de este año: el gobierno federal aplicará “toda la fuerza del Estado” contra las adicciones y se requiere lanzar la caballería completa. Durazo afirmó que el fracaso del operativo contra Ovidio Guzmán no invalida la estrategia de seguridad. -Pero que sirva como el ejemplo más claro de lo que no se debe hacer… Barcos, aviones, residencias y dólares serán subastados para comprar instrumentos a orquestas infantiles. -Romero Deschamps podría anotarse un punto si dona sus lujosos yates de Miami a la noble causa.