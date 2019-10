Concientizando sobre el autismo

La cinta ‘La vida en el silencio’, arranca grabaciones con los actores Juan Manuel Bernal, María Aura y Gabriela de la Garza

Harry Plus

Ayer por la tarde se realizó la presentación oficial de la nueva cinta mexicana ‘La vida en el silencio’, dentro de un escondido recinto en el centro histórico de la CDMX. El director Rodrigo Arnaz, se mostró contento ante la prensa al presentar al reparto de su nueva producción, el cual está compuesto por los actores Juan Manuel Bernal, María Aura, Gabriela de la Garza, Farid Placera, Fernando Becerril, Marco Treviño y Juan Ríos, entre muchos otros más, los cuales platicaron sobre la importancia de la película (que será rodada en aproximadamente 6 semanas en la Ciudad de México) y la alegría que representa visibilizar temas de alta importancia como el autismo.

“Justo esta semana iniciamos rodaje de ‘La vida en el silencio’, con un cast genial que estamos muy contento de tenerlo. Es una historia que hemos planeado durante 7 años, es un drama donde la música, el jazz y el autismo van de la mano para relatar la trama. La cinta será rodada en 16mm, algo que ya casi no se acostumbra a hacer. Es una historia sobre un músico padre soltero que tiene que lidiar día a día con su hijo en condición de autismo, batallando para poder mantenerlo. Es un drama sobre la toma de desiciones y el pagar las consecuencias de nuestros actos y hacernos responsables, así como la comunicación no verbal, para conectar de otras formas con las personas”, relató su director Rodrigo Arnaz.

Sobre lo que significa para María Aura, interpretar el papel de ‘Julia’, esto nos dijo en exclusiva: “Fíjate que la historia en general es un tono completamente distinto a nada que haya hecho con anterioridad, es muy íntimo. Trabajar con Juan Manuel es increíble, lo conocía pero no había podido colaborar, es muy generoso y te pone un nivel muy increíble que es el suyo. Mi personaje es una terapeuta que trabaja con niños con autismo, tuve que investigar mucho sobre el tema porque sabía muy poco, como la mayoría de nosotros y conforme empiezas a investigar es apasionante”, manifestó la actriz.

Además añadió: “‘Julia’ es una mujer que está muy sola y encuentra en ‘Samuel’ una esperanza y alegría que no tiene en su vida personal. Decíamos mucho que si la historia se contara al revés, si fuera una mamá que tiene que cuidar sola de su hijo pues seria una historia de todos los días, la mayoría de las mamás en este país cuidan de ellos y los papás ni se enteran de su educación y era importante hacer una película que hable de eso y que sea conmovedora, la relación de los personajes es íntima y llena de amor, es importante tocar esa sensibilidad. Igual que una mujer puede hacer lo que un hombre todos los días, pues ellos también, y es importante visibilizarlo”, externó María.

Al respecto y en exclusiva para BASTA!, Juan Manuel Bernal expresó lo importante que percibió al leer este guion: “Me encanta la música, tomé clases de canto durante la carrera pero nunca tuve la oportunidad de acercarme a un instrumento musical y eso era un reto tremendo y por otro lado me encantó el ser un padre soltero con un hijo en condición de autismo. Un drama de amor contemporáneo con una ciudad que es un personaje más. Las ganas de contar historias entrañables es el cine que me gusta, tramas sencillas que hablan sobre seres humanos y emociones y cuando me llegan este tipo de películas que tienen un plus, pues encantado. Hace 7 años me llegó el guion y me fascinó la idea de poderla realizar”, platicó.

“He tenido acercamiento con familias y son historias muy fuertes, entrañables, es momento de visibilizar a las personas con autismo y es importante para mi como creador acercarme al espectador de esa manera para generar curiosidad porque hay mucha ignorancia con respecto al autismo. Siento que hay muchas historias hoy en día que carecen de corazón y humanidad, los personajes deben ser humanizados y este tipo de cintas se prestan para eso, en el cine estamos por etapas y parece que se pone de moda algo, y ahorita si tiene éxito una comedia ligera entonces agarran la tendencia de que todas deben hacerlas iguales y estoy en contra de eso porque se limita a la cinematografía, tenemos muchas historias que contar y muchos espectadores para enamorar. Confío en los proyectos que creo que para mi valen la pena y que valen la pena de contar, no estoy en todo pero si en lo que creo y me da gusto tomar esas desiciones, porque no pienso en mi como creador, si no en la audiencia, si le podría importar verla o no”, finalizó el histrión.