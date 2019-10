Café Tacvba: Una banda que marca historia

Like

National Geographic Latinoamérica presentó el especial ‘Bios. Vidas que marcaron la tuya’, dedicado a la icónica agrupación mexicana

Harry Plus

El pasado martes 29 de octubre, Nat Geo Latinoamérica presentó dentro de las instalaciones del Foro Roma, en la CDMX, el especial de ‘Bios. Vidas que marcaron la tuya’, dedicado a la icónica banda Café Tacvba, mismo que llega a la pantalla chica el próximo domingo 10 de noviembre a las 9 de la noche por el canal Nat Geo.

Con la presencia de los músicos, su familia, amigos y colegas, la presentación estuvo colmada de música, arte y emoción, y fue un gran festejo por los 30 años de carrera de Café Tacvba. En el escenario principal, luego de una exclusiva exposición de un video con material inédito de ocho minutos a modo de resumen de lo que será el especial, Rubén Albarrán, Enrique Rangel, Emmanuel Del Real, y Joselo Rangel compartieron detalles sobre esta producción y su experiencia junto a Fernando Semenzato, responsable de producción de National Geographic en The Walt Disney Company.

“Octavio Hernández, que ya falleció, era un periodista de rock que nos puso un cassette en el coche en el que íbamos y empezó a sonar ‘Chilanga banda’, la versión de Odio Funky, con Aguilera y entonces dijimos: ‘y eso qué es, suena increíble’, y ya nos dijo que era el cantante Jaime López, y nos quedamos con esa idea y Rubén y yo comentábamos que si existiera el rap mexicano, así debía sonar. Entonces quedó ahí el gusto por la rola y después tomamos la decisión de que un camino para nuestro tercer disco debía ser elegir canciones de terceros para hacerlo y una de las candidatas era esta, así que empezamos a trabajarla”, dijo Joselo a modo de anécdota sobre el origen de la versión de Chilanga banda.

“El primer unplugged lo grabamos en Miami, no era nuestro público, era el convocado para la grabación de TV, pero en el segundo fue aquí en la CDMX, en un espacio con historia y acompañados de nuestra gente, y eso tuvo una sensibilidad muy diferente. Teníamos la idea clara de que iba a ser un disco, en el primero no se tenía claro el antecedente o lo que sucedería con el, no era un paso natural en las bandas latinoamericanas y se decidió dejarlo como algo que podría salir después, y así fue, 10 años después”, externó Enrique con respecto a que recientemente se grabó su segundo unplugged, siendo la primer banda hispanohablante en realizar dicha hazaña.

Finalmente, el artista Rubén Albarrán le dio el cierre a una noche mágica con un “Dj Set”, un show de música armado especialmente para la ocasión, no sin antes externar un breve comentario sobre la situación que vive actualmente nuestro país.

“Está manejado por el estado, y aquí en México creo que es más evidente. Es una forma de distraernos de asuntos realmente importantes. El ejercito está atrincherado en el Istmo de Tehuantepec, donde se está gestando el proyecto transístmico, el proyecto del actual presidente, no donde esta el narcotráfico y eso es una muestra de cómo todo esto es una puesta en escena, para distraernos. Está sucediendo algo grave con el agua que me preocupa muchísimo y es un tema que se debe atender de inmediato”, manifestó Albarrán.