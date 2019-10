Una cantante original

Asistimos al Centro de Espectáculos Cuarto Piso, creado por Martín Muñoz, hijo de Manolo Muñoz, que ha hecho de este lugar una fuente de trabajo muy importante, presentando artistas de gran valía, así como famosos que satisfacen al público que disfruta de una velada divertida.

Esa noche escuchamos a la cantante Gaby Teijo, de una voz potente, que pudiera calificarse de contra alto, egresada de Bellas Artes, que deleita a los parroquianos porque su repertorio es muy selecto y lo más importante es que su estilo es diferente a cualquier cantante de shows citadinos, además posee una mística que acapara la atención del público que la hace cómplice de las historias que cuenta cantando.

Gaby interpreta covers pero los hace suyos y hasta parece que son estrenos porque no los hemos oído en esa versión con el sello Teijo. Su fraseo es poético y romántico con una presencia en el escenario muy diferente a lo que hemos visto.

Siente de tal forma la canción que cada verso lo acompaña con movimientos impetuosos expresados corporalmente.

Tal vez provoca críticas por su manera original de moverse en el escenario, (no ha si desplazarse), pero no hay que cambiarle nada, es única en su expresión corporal y a unos les puede gustar y a otros no pero no se parece a nadie y eso hace la diferencia. Gaby Teijo abrió su show de más de dos horas con “Corazón partido”, luego destacaron canciones como “Cucurrucucu Paloma” en un tono muy diferente al que se conoce tradicionalmente, pero de tanta calidad en el falsete y demás matices. Otro tema que fue muy emocionante es “Te quiero Te quiero”, que se la dedicó al querido amigo Saúl Arauzo, empresario y comercia franquicia francesa de tenis en México y que fue pro de ese mismo deporte.

Cerró su show con “A mi manera” y el público le aplaudió en ciertos sectores del lugar de pie y se vio comprometida y gustosa para interpretar una canción que le impactó de niña y que la vimos sufrir al interpretarla, pero también muy satisfecha de una noche de emociones a través de su voz de su repertorio.

Finalmente recomendamos el Cuarto Piso para disfrutar de la bohemia y el canto popular, muy escaso en la zona. Martín Muñoz además de cantar y divertir ha hecho un culto al canto popular y ahora anuncia para noviembre a Carlos Cuevas.