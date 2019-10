Que no hubo ningún fraude

Luego de que trascendió que Eduardo Verastegui presuntamente defraudó a Alexander Acha y a su famoso padre Emmanuel por más de 10 millones de dólares por un proyecto que no se llevó a cabo, pues supuestamente la casa productora de ex kairo estaba comprometida a realizarle un video (“Amor sincero”) a Alejandro pero que nunca realizó. Ahora las cosas se han aclarado y en entrevista, el propio Acha contó que eso fue pura mentira pues él y su padre siguen siendo muy amigos del Verastegui.

“Estamos colaborando en un proyecto musical, no es bueno hablar de cantidades, pero todo está arreglado, no tenemos problema, todo está bien entre nosotros. Somos grandes amigos, no hay nada de desvió de fondos, eso me indigna porque no es verdad, que digan lo que quieran, la gente que me conoce sabe que no es verdad. Es malo difamar”, dijo el cantante de “Te amo”.

Recordemos que Eduardo Verastegui estaría metido en tremendo lío legal luego de que una fuente revelara en el 2015 a una publicación que el actor le robó 10 millones de pesos a Emmanuel y a su hijo Alexander Acha.

Según la persona cercana a los cantantes, ellos invirtieron ese dinero en la empresa que el actor tiene desde hace más de 12 años, pero hasta este momento no se habían visto resultados y ni un solo peso de ganancias, por lo que supuestamente los cantantes iban a demandar al actor.